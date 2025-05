Femmes dans la Tech, un long fleuve tranquille ? – Hôtel Le Bellune Paris, 12 juin 2025, Paris.

Dans le cadre de Trajectoires 2025 porté par HEC We&men, dont le thème cette année est « Comment prendre sa place dans les sphères encore masculines », nous vous invitons à un nouveau temps fort autour d’un secteur en pleine effervescence mais encore largement masculin : la Tech.

Comment naviguer dans cet univers ? Quels sont les freins, les leviers, les clés du succès pour les femmes entrepreneures ou dirigeantes dans la tech ?

Nous explorerons ensemble des sujets majeurs : le financement des start-ups, l’innovation, l’impact et bien sûr, la puissance des réseaux.

Rejoignez-nous à l’occasion de VIVA TECHNOLOGY, le mercredi 12 juin 2025 à 19h à l’Hôtel Le Bellune (35 boulevard Victor, 75015 Paris), pour une table ronde suivie d’un cocktail .

Accueil dès 18h30

Table ronde en présentiel – en français uniquement

‍ Intervenantes :

Karine Rossignol (M92), CEO, Smart Immune

Fanny Louvet-de Verchère (M17), Chief Product & Marketing Officer, Intrasense

Valérie Lafdal (EMBA 08), CEO, Apside

️ Ces trois ambassadrices Tech de Trajectoires 2025 ont été sélectionnées fin 2024 par un jury prestigieux pour leurs parcours inspirants.

Modération par Kévane Dalin, Directrice Connected Tech – KPMG

️ Programme de la soirée :

18h30 : Accueil des participant·e·s ;

19h00 : Table ronde sur les motivations, parcours, clés du succès et défis rencontrés par les femmes dans la Tech ;

20h30 : Cocktail et échanges entre les participant·e·s.

Inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cet événement inspirant !

Un grand merci à nos partenaires :

KPMG pour son accueil à l’occasion de ce symposium Tech. Retrouvez leur programme de keynotes pendant VivaTech ici : [https://kpmg.com/fr/fr/articles/innovation/vivatech-you-can-with-ai.html](https://kpmg.com/fr/fr/articles/innovation/vivatech-you-can-with-ai.html)

Eurogroup Consulting, partenaire de Trajectoires tout au long de l’année 2025.

Hôtel Le Bellune 35 boulevard Victor 75015 PARIS Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris