Femmes dans l’histoire Musée de Bretagne Rennes dimanche 5 octobre 2025.
gratuit
Tantôt divines, reines ou révoltées, les femmes présentes dans les collections sont surprenantes !
De l’antiquité à Bécassine en passant par la révolte des Sardinières à Douarnenez en 1924, découvrez celles qui ont marqué l’histoire de la Bretagne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-05T17:00:00.000+02:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine