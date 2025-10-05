Femmes dans l’histoire Musée de Bretagne Rennes

Femmes dans l’histoire Musée de Bretagne Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Femmes dans l’histoire Musée de Bretagne Rennes Dimanche 5 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tantôt divines, reines ou révoltées, les femmes présentes dans les collections sont surprenantes !

De l’antiquité à Bécassine en passant par la révolte des Sardinières à Douarnenez en 1924, découvrez celles qui ont marqué l’histoire de la Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T17:00:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine