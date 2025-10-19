Femmes de Camargue : un film documentaire de Claude-Timon Gaignaire salle Pierre Perret Saint-Sériès

Femmes de Camargue : un film documentaire de Claude-Timon Gaignaire salle Pierre Perret Saint-Sériès Dimanche 19 octobre, 17h00 Entrée libre

A partir d’une trilogie consacrée à la Camargue : sept femmes évoquant leur lien avec le territoire camarguais. Suivi d’un échange avec le réalisateur.

À partir de la belle collection noir-et-blanc des années 1900 des photographies de Carle Naudot du Musée camarguais, sept femmes de tous âges et origine, en action et en couleurs, depuis les paysages mythiques de la Camargue d’aujourd’hui, nous parlent de l’aventure de leur vie, évoquant leur mémoire des temps disparus, et comment, de leur point de vue, préserver dans le futur cette nature aux équilibres fragiles où s’est déroulée leur enfance…

Elles n’ont pas été filmées comme des témoins, mais comme des conteuses et des actrices de leur propre récit.

Elles n’ont pas été choisies pour la seule richesse de leur expérience et l’exactitude de leurs souvenirs, mais pour une tessiture de voix, une énergie et une présence de caractère particulier. Elles racontent leurs combats, leurs rapports aux hommes, à la féminité, à la nature, aux animaux, à la liberté. »

salle Pierre Perret rue du Bassin 34400 Saint-Sériès Saint-Sériès 34400 Hérault