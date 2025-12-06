Femmes de la Compagnie Coeurs Accords La Doline Millau

Femmes de la Compagnie Coeurs Accords La Doline

Théâtre La Doline Millau Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Spectacle de music-hall

Samedi 6 Décembre 20h30

Au Théâtre de la Doline

1bis, rue du Champ du Prieur, MILLAU

Femme fêlée

Femme feu

Femme oubliée

Femme rebelle

À travers l’univers décalé du clown, cinq femmes vous embarquent dans leur

histoire. Rire, énergie, absurde, émotion se mêlent et s’entremêlent et vous

entraînent au fil des tableaux.

Un spectacle où l’humour grinçant côtoie le grave et le léger. La parole se libère…

Un théâtre sans cesse en mouvement.

Tragédie comique clownesque, création

Mise en scène Philippe Maurice

Avec Rose-Marie Faure, Nathalie Honorat, Marie-Françoise Nevière, Nathalie

Sabatier et Stéphanie Waller

Réservations au 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com

Tout public à partir de 12 ans

Durée 1h05

Tarif Normal 15€, Réduit 10€

www.theatredeladoline.com .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

Music hall show

