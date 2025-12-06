Femmes de la Compagnie Coeurs Accords La Doline Millau
Femmes de la Compagnie Coeurs Accords La Doline Millau samedi 6 décembre 2025.
Femmes de la Compagnie Coeurs Accords La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Spectacle de music-hall
Samedi 6 Décembre 20h30
Au Théâtre de la Doline
1bis, rue du Champ du Prieur, MILLAU
Femme fêlée
Femme feu
Femme oubliée
Femme rebelle
À travers l’univers décalé du clown, cinq femmes vous embarquent dans leur
histoire. Rire, énergie, absurde, émotion se mêlent et s’entremêlent et vous
entraînent au fil des tableaux.
Un spectacle où l’humour grinçant côtoie le grave et le léger. La parole se libère…
Un théâtre sans cesse en mouvement.
Tragédie comique clownesque, création
Mise en scène Philippe Maurice
Avec Rose-Marie Faure, Nathalie Honorat, Marie-Françoise Nevière, Nathalie
Sabatier et Stéphanie Waller
Réservations au 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com
Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h05
Tarif Normal 15€, Réduit 10€
www.theatredeladoline.com .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
English :
Music hall show
