Femmes de lettres françaises Abbeville

Femmes de lettres françaises

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

prêtée par la Bibliothèque départementale de la Somme

Une exposition concise et interactive consacrée aux femmes de lettres à travers les siècles afin de retracer le parcours de vie et d’écriture de grandes écrivaines.

Une exposition concise et interactive consacrée aux femmes de lettres à travers les siècles afin de retracer le parcours de vie et d'écriture de grandes écrivaines.

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 95 16

English :

As part of International Women’s Rights Day.

on loan from the Bibliothèque départementale de la Somme

A concise, interactive exhibition devoted to women writers through the centuries, tracing the lives and writings of great women writers.

German :

Im Rahmen des Internationalen Tags der Frauenrechte.

ausgeliehen von der Bibliothèque départementale de la Somme

Eine prägnante und interaktive Ausstellung über Frauen der Literatur im Laufe der Jahrhunderte, um den Lebens- und Schreibweg großer Schriftstellerinnen nachzuvollziehen.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale dei diritti della donna.

in prestito dalla Bibliothèque départementale de la Somme

Una mostra concisa e interattiva dedicata alle donne scrittrici attraverso i secoli, che ripercorre la vita e gli scritti delle grandi scrittrici.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

préstamo de la Bibliothèque départementale de la Somme

Una exposición concisa e interactiva dedicada a las escritoras a través de los siglos, que recorre la vida y los escritos de grandes escritoras.

