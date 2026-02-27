Femmes de mon pays Rion-des-Landes

Femmes de mon pays

Présenté par la Compagnie du Parler Noir

Trois catégories de femmes se retrouvent dans ce spectacle créé et interprété par Isabelle Loubère, les littéraires, femmes de Manciet, les femmes du village de l’enfance, les femmes familiales

Emouvant, drôle, on n’en sort pas indemne…

Ce spectacle a été élaboré à partir des collectage des propos de ceux qui vieillissent chez eux, de ceux qui fréquentent les cercles et de ceux qui ont travaillé dans les forges. L’émotion, l’authenticité, le rire y sont présents. .

English : Femmes de mon pays

Presented by Compagnie du Parler Noir

Three categories of women are featured in this show created and performed by Isabelle Loubère: the literary women of Manciet, the village women of childhood, and the family women

Moving, funny, you won’t leave unscathed…

