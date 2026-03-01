Femmes de printemps livres, poésies et contes Bibliothèque Le Grand-Serre

Femmes de printemps livres, poésies et contes

Bibliothèque 4 place de la mairie, 1er etage ecole primaire Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La bibliothèque invite Serge Sanchès, auteur du livre Femmes de progrès qui présente 100 Femmes ayant marqué l’histoire et la culture. De Simone Veil à Joan Baez, sœur Emmanuelle, Anne Franck…

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Bibliothèque 4 place de la mairie, 1er etage ecole primaire Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 90 70 bibgrandserre@orange.fr

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English :

The library invites Serge Sanchès, author of the book Femmes de progrès, which presents 100 women who have left their mark on history and culture. From Simone Veil to Joan Baez, Sister Emmanuelle, Anne Franck…

L’événement Femmes de printemps livres, poésies et contes Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche