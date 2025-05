« Femmes de voix, voies de femmes » : un évènement féministe à ne pas manquer ! – L’Estrade Bordeaux, 24 mai 2025 12:00, Bordeaux.

« Femmes de voix, voies de femmes » : un évènement féministe à ne pas manquer ! Samedi 24 mai, 14h00 L’Estrade Entrée libre !

Début : 2025-05-24T14:00:00+02:00 – 2025-05-24T22:00:00+02:00

Fin : 2025-05-24T14:00:00+02:00 – 2025-05-24T22:00:00+02:00

Femmes de voix, voies de femmes est l’événement qui donne la parole à celles qui n’ont cessé — et ne cessent — de se battre pour l’égalité des genres.

Avec la collaboration des AJ universitaires de Bordeaux et le soutien du collectif féministe Medusyne, Amnesty International Bordeaux a préparé un programme riche en émotions, qui retracera les différents mouvements et luttes pour la reconnaissance des droits des femmes, invisibilisés et bafoués au fil des siècles.

Au programme :

️ Expositions « Ad-elle-phité » et « Femmes du passé, femmes du présent »

️ Projection de « Une carrière sans barrière : quand les femmes bouleversent les codes »

️ Théâtre d’improvisation féministe joué par L’Institut Singulier

✨ Animation musicale par DJ Donna jusqu’à 22h

Un moment de partage, de réflexion et de sororité à ne pas manquer, le 24 mai, de 14h à 22h, à L’Estrade ! ️

126 rue des Terres de Borde, Bordeaux

Valorisons ensemble l’émancipation et l’autonomisation de toutes les femmes qui peuplent nos quotidiens.

Toutes et tous ensemble, nous gagnons ! ✊

L'Estrade 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux

