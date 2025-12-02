Femmes des années folles – Rencontre avec Norman Barreau-Gély Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Femmes des années folles – Rencontre avec Norman Barreau-Gély Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris mardi 2 décembre 2025.

Cette époque est celle de l’entre deux guerres, particulièrement la décennie 1920. On la dit « folle » mais elle est pleine de contradictions. Alors qu’elles ont remplacé les hommes à la ville et aux champs lors de la première guerre mondiale, les femmes se battent esperant obtenir le droit de vote, militent pour enfin devenir visibles et s’affranchissent des conventions que leur sexe est supposer leur imposer. Elles se battent pour s’imposer et investissent les écrans des cinémas, les scènes des musics halls, les courts de tennis, l’espace aérien, les réunions syndicales, les journaux… Un siècle plus tard, ces femmes continuent d’éclairer nos années 20 contemporaines de leur courage et de leur audace.

Il sera ainsi question de Kiki de Montparnasse, Mary Pickford, Joséphine Baker, Coco Chanel, Claude Cahun, Madeleine Perrier, Sonia Delaunay, Suzy Solidor… et surtout de comment les vies de ces femmes ont influencé celles de nos aïeules et peut-être même les nôtres.

La bibliothèque vous invite à une conférence vivante, joyeuse et interactive avec Norman Barreau-Gély, auteur de l’ouvrage : Femmes des années folles, éditions E/P/A, 2022.

Photos, musiques, lectures de textes… Les supports se mêlent pour faire revivre une époque, en revisitant un sujet d’hier avec notre regard d’aujourd’hui.

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19