Femmes dévoilées et hommes en fleurs Librairie Maupetit Marseille 1er Arrondissement

Femmes dévoilées et hommes en fleurs

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 18h.

Du 16/01 au 21/02/2026 du lundi au samedi de 10h à 19h. Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un autre visage de l’Afghanistan par Fatimah Hossaini et Oriane Zérah

Une exposition en partenariat avec la Maison Fragonard.

Photographies de Fatimah Hossaini et Oriane Zérah.

Exposition réalisée par la Maison Fragonard et présentée du 14 juin au 12 octobre 2025 au Musée Jean-Honoré Fragonard, à Grasse. Commissaire de l’exposition Charlotte Urbain. Meurtri, ravagé, exploité de toutes parts et endeuillé sans discontinu depuis tant de décennies, l’Afghanistan est pourtant un pays de beautés… trop souvent cachées (la burqa est l’instrument le plus connu de cette occultation). Depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021, ils n’ont eu de cesse de rendre invisibles les femmes, les privant de visage, de voix et d’éducation. L’exposition, qui réunit le travail de deux photographes l’une afghane, l’autre française –, dévoile des femmes afghanes devant des hommes entourés de fleurs. L’ambition est d’honorer la beauté partout où elle se niche pour révéler un autre visage afghan. .

Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 36 50 50 cote_galerie@maupetitlibraire.fr

English :

Another face of Afghanistan by Fatimah Hossaini and Oriane Zérah

An exhibition in partnership with the Maison Fragonard.

