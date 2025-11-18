Femmes d’Industrie Pessac – DT GIRONDE Pessac

Femmes d’Industrie Mardi 18 novembre, 07h45 Pessac – DT GIRONDE Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T07:45:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T07:45:00 – 2025-11-18T12:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie 2025, la DREETS Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, France Travail, l’UIMM, l’OPCO 2I ,CAP EMPLOI et leurs partenaires organisent une matinale dédiée à la rencontre candidates / employeurs dans le secteur de l’industrie . 25 employeurs du secteur de l’industrie seront présents ainsi que des organismes de formation Les métiers de l’industrie vous interrogent ? vous intéressent ? venez à la rencontre de professionnels du secteur et découvrir

Pessac – DT GIRONDE 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/510501 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie 2025, la DREETS Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, France Travail, l’UIMM, l’OPCO 2I ,CAP EMPLOI et leurs partenaires organisent une matinale La semaine de l’industrie Recrutement