Femmes droit sur mars Marseille 4e Arrondissement

Femmes droit sur mars

Du 04/03 au 27/03/2026 du lundi au samedi.

En fonction du programme. Divers lieux situés dans le 4è et 5è arr. Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-04

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-04

Retrouvez la nouvelle édition de Femmes droits sur mars !

Chaque année, en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, la Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arr. met à l’honneur les femmes et leurs combats pour l’égalité des genres.

Du 04 au 27 mars, retrouvez la nouvelle édition de Femmes droits sur mars !

Chaque année, en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, la Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements met à l’honneur les femmes et leurs combats pour l’égalité des genres.



Pensée comme un temps fort de sensibilisation et de mobilisation, la programmation mêle spectacles, expositions, table ronde, concerts, conférence, animations sportives, projections et atelier.



Ces rendez-vous sont ouverts à toutes et tous, pour la plupart gratuit, et visent à valoriser les engagements et encourager le dialogue.



Fidèle à ses engagements, la Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements se tient aux côtés des citoyennes et réaffirme son soutien à la lutte contre toutes les violences et discriminations faites aux femmes, et pour l’égalité entre les femmes et les hommes.



Mercredi 04 mars 14h 16h Ludo-biblio du CMA Chartreux Atelier DÉCONSTRUISONS LES CONTES Animé par la bibliothèque des 5 avenues Jeune public Gratuit

Réservation conseillée au 04 91 49 49 10 ou cmachartreux@marseille.fr





Vendredi 06 mars 19h30 20h15 Théâtre du HangArt Spectacle danse MADEMOISELLE Par la compagnie Ellipse Tout public (à partir de 12 ans) Gratuit

Réservation obligatoire au 04 91 14 69 30 ou hangart@marseille.fr





Samedi 07 mars 9h 13h Plateau sportif des Chutes Lavie Sport SPORT POUR TOUTES Une matinée de découverte sportive Adultes et seniors

Gratuit Sans réservation





Samedi 07 mars 9h 13h CMA Maison des sports et salle polyvalente Exposition MÉMOIRE DE FEMMES Portraits et écritures Portraits et écritures

Tout public Gratuit Sans réservation





Samedi 07 mars 17h 19h La Plaine Danse AFROVIBE Avec Maryam Kaba Tout public

Gratuit Sans réservation





Samedi 07 mars 20h30 21h45 Église des Chartreux Concert VOISINES Chœur amateur de neuf femmes

Tout public Gratuit Sans réservation





Lundi 09 mars 14h 15h30 CMA Madon Conférence NIKI DE SAINT PHALLE Figure majeure de l’art contemporain au féminin

Adultes et seniors Gratuit Réservation obligatoire au 04 13 94 85 12 ou cmamadon@marseille.fr





Vendredi 13 mars 20h30 22h30 Hypérion Concert MEDUSA Cumbia

Tout public Gratuit Réservation obligatoire au 04 91 49 27 88 ouhyperion@marseille.fr





Vendredi 20 mars 18h 20h Théâtre du HangArt Table ronde CRÉER. DÉCIDER. ÊTRE VISIBLE. Parcours de femmes dans le spectacle vivant Avec l’association Éclosion 13

Tout public ( à partir de 12 ans) Gratuit Réservation obligatoire au 04 91 14 69 30 ou hangart@marseille.fr





Jeudi 26 mars 13h 17h CMA Vallier Exposition REGARDS SUR LA FÉMINITÉ Restitution des ateliers de peinture intergénérationnels

Tout public Entrée libre





Jeudi 26 mars 19h 21h Cinéma Pathé Madeleine Ciné-débat Dans le cadre de Débattons-nous LES PETITES MAINS Un film de Nessim Chikhaoui

Tout public 7€ Réservation obligatoire





Vendredi 27 mars 20h30 23h Hypérion Concert LIQUID JANE + ISAYA Chanson indie soul Folk

Tout public Gratuit Réservation obligatoire au 04 91 49 27 88 ounhyperion@marseille.fr .

Divers lieux situés dans le 4è et 5è arr. Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 30 contact4-5@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the new edition of Femmes droits sur mars!

Every year, in conjunction with International Women’s Rights Day, the Mairie des 4? & 5? arr. puts the spotlight on women and their fight for gender equality.

L’événement Femmes droit sur mars Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille