Femmes, Égalités, Réalités Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Femmes, Égalités, Réalités

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-03

Le festival Femmes, Égalités, Réalités permet de mettre en lumière les réalités, les tabous persistants et les conditions de vie de nombreuses femmes confrontées à des normes sociales parfois oppressantes, souvent violentes et toujours contestables.

English :

The Femmes, Égalités, Réalités festival sheds light on the realities, persistent taboos and living conditions of many women confronted with social norms that are sometimes oppressive, often violent and always questionable.

German :

Das Festival Femmes, Égalités, Réalités ermöglicht es, die Realitäten, die anhaltenden Tabus und die Lebensbedingungen vieler Frauen zu beleuchten, die mit manchmal unterdrückenden, oft gewalttätigen und immer anfechtbaren sozialen Normen konfrontiert sind.

Italiano :

Il festival Femmes, Égalités, Réalités fa luce sulle realtà, i tabù persistenti e le condizioni di vita di molte donne che si confrontano con norme sociali a volte oppressive, spesso violente e sempre discutibili.

Espanol :

El festival Femmes, Égalités, Réalités arroja luz sobre las realidades, los tabúes persistentes y las condiciones de vida de muchas mujeres enfrentadas a normas sociales a veces opresivas, a menudo violentas y siempre cuestionables.

