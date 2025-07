Femmes en Livres, Festival Marcelle Tinayre Saint-Trojan-les-Bains

Salle de l’Eperon, Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Festival autour de la redécouverte de Marcelle Tinayre, une autrice du XXème siècle à l’origine du prix Femina, de renommée internationale pour sa littérature et ses conférences pour l’égalité des droits des femmes.

Salle de l’Eperon, Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine asso@femmesenlivres.fr

English : Women in Books, Marcelle Tinayre Festival

Festival based on the rediscovery of Marcelle Tinayre, a 20th-century author who won the Prix Femina and is internationally renowned for her literature and her lectures on equal rights for women.

German : Frauen in Büchern, Festival Marcelle Tinayre

Festival rund um die Wiederentdeckung von Marcelle Tinayre, einer Autorin des 20. Jahrhunderts, die den Prix Femina ins Leben gerufen hat und international für ihre Literatur und ihre Vorträge für die Gleichberechtigung der Frau bekannt ist.

Italiano :

Un festival basato sulla riscoperta di Marcelle Tinayre, autrice del XX secolo vincitrice del Prix Femina e nota a livello internazionale per la sua letteratura e le sue conferenze sulla parità di diritti per le donne.

Espanol : Mujeres en el Libro, Festival Marcelle Tinayre

Un festival basado en el redescubrimiento de Marcelle Tinayre, autora del siglo XX galardonada con el Prix Femina y reconocida internacionalmente por su literatura y sus conferencias sobre la igualdad de derechos para las mujeres.

