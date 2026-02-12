Femmes en lumière art, énergie et bienveillance Nogent-sur-Vernisson
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Gratuit
Journée de la femme. femmes en lumière art, énergie et bienveillance. De 10h à 18h à la gaité. Artistes peintres, scultrice, réflexologue, Artisans locaux… démonstration de pole dance. entrée gratuite. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 99 74 55
Femme en lumière: art, energy and kindness
