Femmes en lumière art, énergie et bienveillance

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Femme en lumière art, énergie et bienveillance

Journée de la femme. femmes en lumière art, énergie et bienveillance. De 10h à 18h à la gaité. Artistes peintres, scultrice, réflexologue, Artisans locaux… démonstration de pole dance. entrée gratuite. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 99 74 55

English :

Femme en lumière: art, energy and kindness

