FEMMES EN LUMIERE GITE LE DETOUR DE LOUMA BUFFARD Buffard dimanche 23 novembre 2025.

FEMMES EN LUMIERE

GITE LE DETOUR DE LOUMA BUFFARD 27 rue de Besançon Buffard Doubs

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Au programme
• Une séance de yoga pour réveiller le corps et apaiser le mental et s’ancrer
• Des ateliers d’art-thérapie et de vision board pour laisser émerger tes envies et ta vision du bonheur
• Des massages assis pour relâcher les tensions et t’évader
• Un cercle de femmes pour t’exprimer, écouter et te relier aux autres
• Des instants de convivialité autour d’un déjeuner partagé et de temps d’échanges   .

GITE LE DETOUR DE LOUMA BUFFARD 27 rue de Besançon Buffard 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 88 14 71  instaemayise@gmail.com

