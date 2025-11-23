FEMMES EN LUMIERE GITE LE DETOUR DE LOUMA BUFFARD Buffard
FEMMES EN LUMIERE
GITE LE DETOUR DE LOUMA BUFFARD 27 rue de Besançon Buffard Doubs
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Au programme
• Une séance de yoga pour réveiller le corps et apaiser le mental et s’ancrer
• Des ateliers d’art-thérapie et de vision board pour laisser émerger tes envies et ta vision du bonheur
• Des massages assis pour relâcher les tensions et t’évader
• Un cercle de femmes pour t’exprimer, écouter et te relier aux autres
• Des instants de convivialité autour d’un déjeuner partagé et de temps d’échanges .
GITE LE DETOUR DE LOUMA BUFFARD 27 rue de Besançon Buffard 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 88 14 71 instaemayise@gmail.com
