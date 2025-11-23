Femmes en lumière Le gîte Le détour de Louma Buffard

Femmes en lumière

Le gîte Le détour de Louma 27 rue de Besançon Buffard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Tu t’apprêtes à t’inscrire à l’évènement Femmes en lumière

Une journée pour ralentir.

Une journée pour respirer.

Une journée pour revenir à vous.

Trois femmes réunies, trois univers différents, une même intention

?? vous offrir un espace hors du temps, où le corps et le cœur se relient.

Le dimanche 23 novembre, de 9h à 17h, nous t’invitons à vivre une expérience unique au cœur du bien-être.

Un moment hors du temps, entre douceur, créativité et partages.

Au programme

• Une séance de yoga pour réveiller le corps et apaiser le mental et s’ancrer

• Des ateliers d’art-thérapie et de vision board pour laisser émerger tes envies et ta vision du bonheur

• Des massages assis pour relâcher les tensions et t’évader

• Un cercle de femmes pour t’exprimer, écouter et te relier aux autres

• Des instants de convivialité autour d’un déjeuner partagé et de temps d’échanges

Une journée pensée comme une parenthèse lumineuse, où chaque instant invite à lâcher prise et à te (re)découvrir.

Chaque rencontre est unique, tissée de douceur, de vérité et de présence.

On repart plus légère, plus vivante, plus alignée.

Tarif 90 €

Tarif duo 80 € par personne pour toute inscription avant le 31 octobre.

Une belle occasion de venir accompagnée et de vivre ce moment entre amies.

À bientôt

Marie Sylvia, Amandine et Emilie. .

Le gîte Le détour de Louma 27 rue de Besançon Buffard 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 88 14 71

