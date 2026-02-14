Femmes en lutte dans les Vosges de l’entre-deux-guerres (1919-1939), Archives départementales des Vosges, Épinal

Femmes en lutte dans les Vosges de l’entre-deux-guerres (1919-1939) Mercredi 18 mars, 18h00 Archives départementales des Vosges Vosges

par Philippe ALEXANDRE, professeur émérite à l’Université de Lorraine, CRULH

Dans les Vosges de l’entre-deux-guerres, des femmes ont mené une lutte active pour obtenir des droits politiques ; l’Union française pour le suffrage des femmes, soutenue par le maire d’Epinal, Augustin Baudoin, en est un exemple. Quelques personnalités ont marqué l’espace public vosgien, comme la socialiste Alice Piton, l’avocate Suzanne Chevreux ou l’écrivaine Geneviève d’Auvenel. Dans le contexte politique et social de cette période, l’engagement des Vosgiennes a montré à quel point les revendications féminines étaient justifiées.

Illustration : 1936 à Remiremont Un cortège de grévistes auquel des femmes prennent part, Coll. particulière

