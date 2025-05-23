Trobairitz | Femme troubadour Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Trobairitz | Femme troubadour

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Trobairitz est le féminin de troubadour, du verbe occitan trobar, trouver , c’est à dire celles qui trouvent les bons mots pour composer des chansons. Ce sont des femmes autrices et compositrices des XIIe et XIIIe siècles du Pays d’Oc.

Créé en 2021, par quatre musiciennes et musiciens, l’ensemble Trobairitz se consacre à la mise en musique de poèmes et textes de femmes, ces grandes oubliées de l’Histoire.

Ingrid Blasco vielle à roue, lecture, composition

Alice Khayati chant, flûtes à bec, percussions

Mathias Mantello percussions, chant

Gwen Tual babil, setâr, dessus de viole .

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@prieure-saint-remy.fr

English :

Trobairitz is the feminine form of troubadour, from the Occitan verb trobar, « to find », i.e. those who find the right words to compose songs. These are women writers and composers from the 12th and 13th centuries in the Pays d?Oc.

German :

Trobairitz ist das Femininum von Troubadour, abgeleitet vom okzitanischen Verb trobar, « finden », d. h. diejenigen, die die richtigen Worte finden, um Lieder zu komponieren. Sie sind Autorinnen und Komponistinnen aus dem 12. und 13.

Italiano :

Trobairitz è la forma femminile di troubadour, dal verbo occitano trobar, « trovare », che indica coloro che trovano le parole giuste per comporre canzoni. Si tratta di autrici e compositrici del XII e XIII secolo del Pays d’Oc.

Espanol :

Trobairitz es la forma femenina de trovadora, del verbo occitano trobar, « encontrar », que significa aquellas que encuentran las palabras adecuadas para componer canciones. Se trata de autoras y compositoras de los siglos XII y XIII en el País de Oc.

