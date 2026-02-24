Femmes et argent : un pouvoir à soi ! Bibliothèque publique d’information Paris

Débats, lectures, ateliers et visites rythmeront ces deux journées pour interroger le rapport des femmes à l’argent, entre expériences personnelles et enjeux collectifs. Pourquoi les femmes ont-elles encore un rapport trop timide à l’argent ? Comment lutter contre l’inégalité salariale persistante entre les femmes et les hommes ?

Au cœur de Citéco, musée dédié à l’économie, se tiendront des conférences et rencontres, ainsi que l’enregistrement d’un podcast.

À la Bpi, lieu vivant de culture et de partage, se dérouleront des lectures, et des ateliers ponctueront ce week-end. Grâce à sa richesse documentaire, la bibliothèque mettra en lumière des textes et livres qui explorent les liens entre femmes, argent, pouvoir et autonomie.

Rebecca Amsellem, docteure en économie, fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses est la marraine de cet événement.

PROGRAMME

Jeudi 5 mars

Lancement de « Femmes et argent : un pouvoir à soi ! »

18h30 • Bpi / Atrium de Lumière

Samedi 7 mars

Dimanche 8 mars

À l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Cité de l’Économie et la Bpi s’associent pour un week-end exceptionnel autour d’un même thème : les femmes et l’argent.

Du jeudi 05 mars 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris

https://agenda.bpi.fr/cycle/femmes-et-argent/ contact.communication@bpi.fr



