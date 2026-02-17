Femmes et argent : un pouvoir à soi ! Cité de l’Economie Paris

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Cité de l’Économie et la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou unissent leurs forces pour proposer un week-end exceptionnel consacré à un thème aussi intime que politique : les femmes et l’argent.

Lectures, débats, ateliers, visites et rencontres rythmeront trois journées pour explorer le rapport des femmes à l’argent, entre expériences personnelles, héritages historiques et enjeux économiques contemporains. Pourquoi, en 2026, les femmes restent-elles moins bien rémunérées que les hommes ? Comment expliquer la persistance d’un rapport souvent qualifié de « timide » à l’argent, façonné par les normes sociales, l’éducation ou les représentations culturelles ? Et surtout : comment reconquérir un pouvoir économique à soi, fondement essentiel de l’autonomie et de l’émancipation ?

À cette occasion, la Cité de l’Économie accueille conférences, tables rondes et enregistrement de podcast, donnant la parole à des chercheuses, expertes et entrepreneuses pour éclairer les dynamiques contemporaines des inégalités économiques.

À la Bpi, lieu ouvert de savoirs et de création, lectures, arpentages, ateliers d’éducation financière et déambulations littéraires mettront en lumière la richesse des représentations culturelles autour des femmes, de l’argent, du pouvoir et de la liberté.

Placée sous le marrainage de Rebecca Amsellem, docteure en économie et fondatrice de Les Glorieuses, cette programmation interroge les inégalités salariales et patrimoniales, valorise l’entrepreneuriat féminin, questionne les tabous et dévoile les récits qui entourent l’argent.

Une séquence inédite et essentielle pour comprendre, partager, apprendre et surtout : reprendre possession de ce pouvoir fondamental qu’est l’argent.

Du jeudi 05 mars 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire :

début : 2026-03-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Cité de l’Economie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

