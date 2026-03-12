Femmes et collections au musée Dobrée – Visite guidée Musée Dobrée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 11:00 – 12:30

Gratuit : non 12 € / 9 € / 2 € 12 € / 9 € / 2 €Le billet de la visite guidée permet également la visite libre des collections et des différents espaces du musée. Billetteries : billetterie.musee-dobree.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Jeune Public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Venez découvrir une nouvelle visite guidée dédiée à trois portraits de femmes qui ont contribué, chacune à leur manière, à enrichir les collections du musée : Anne de Bretagne, la duchesse de Berry et Marie-Madeleine Fourgheon. De la Renaissance au 20e siècle, ces femmes ont su collectionner, soutenir les artistes et inspirer elles-mêmes d’autres collectionneurs et collectionneuses. L’équipe de médiation du musée Dobrée vous entraîne à la rencontre de ces personnages et à questionner la place des femmes dans nos sociétés d’hier et d’aujourd’hui. Durée : 1h30 Visite tout public, conseillée à partir de 10 ans

Musée Dobrée Centre-ville Nantes 44000

02 40 71 03 50 https://www.musee-dobree.fr/ musee.dobree@loire-atlantique.fr https://www.musee-dobree.fr/44/visites/visites-guidees/dobree_12906



Afficher la carte du lieu Musée Dobrée et trouvez le meilleur itinéraire

