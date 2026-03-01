Femmes et criminalité à l’époque moderne Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Femmes et criminalité à l’époque moderne

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 08:30:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Cette exposition réalisée par Constance Jousse et Solal Scellier-Dekens explore la place des femmes dans le monde judiciaire et criminel à l’époque moderne. Loin de l’image de la victime passive, elle met en lumière leurs capacités d’action dans une société dominée par des normes masculines. À travers les figures stéréotypées de la mauvaise femme et autres délits, elle interroge les liens entre genre, pouvoir et criminalité à l’époque moderne.

Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

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L’événement Femmes et criminalité à l’époque moderne Le Mans a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72