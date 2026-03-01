Femmes et criminalité à l’époque moderne Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans
Femmes et criminalité à l’époque moderne Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans lundi 23 mars 2026.
Femmes et criminalité à l’époque moderne
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 08:30:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
Date(s) :
2026-03-23
Cette exposition réalisée par Constance Jousse et Solal Scellier-Dekens explore la place des femmes dans le monde judiciaire et criminel à l’époque moderne. Loin de l’image de la victime passive, elle met en lumière leurs capacités d’action dans une société dominée par des normes masculines. À travers les figures stéréotypées de la mauvaise femme et autres délits, elle interroge les liens entre genre, pouvoir et criminalité à l’époque moderne.
Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique. .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
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L’événement Femmes et criminalité à l’époque moderne Le Mans a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72