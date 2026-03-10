Femmes et féminismes : des luttes mondiales La Licorne Noire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 – 23:30

Gratuit : oui Gratuit (participation libre possible) – buffet à prix libre – boissons et cocktails en vente au bar sur place Tout public

Est-il possible de créer des liens entre les luttes féministes à l’international, et comment ? Comment penser cet engagement à partir de Nantes ? La Maison des Citoyens du Monde, Les Fameuses et la Licorne Noire s’associent pour vous proposer un évènement autour de ces questions. Retrouvez-nous autour d’une table ronde, avec notamment Seynabou Barro – doctorante en droit, qui nous éclairera de son expérience féministe au Sénégal et en France hexagonale. Le panel sera complété par des regards sur les féminismes non occidentaux et diasporiques, et modéré par Louise Hamousin. Accueil à partir de 18hTable ronde de 19h à 20h30 Suivra une soirée festive en accès libre, avec petite restauration à prix libre, puis soirée musicale et dansante avec un DJ set d’Ethiopiques01. Accessible PMR Espace jeux pour les enfants

La Licorne Noire Nantes 44000

