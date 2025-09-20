« Femmes et hommes dans la Résistance en Savoie » Archives départementales de la Savoie Chambéry

« Femmes et hommes dans la Résistance en Savoie » 20 et 21 septembre Archives départementales de la Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Cette exposition est proposée par l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre de la Savoie. Elle a été réalisée par quatre étudiants de Master 2 Métiers du patrimoine de l’Université de Savoie en 2024.

Elle présente de nombreuses thématiques dont :

– la Savoie en guerre,

– l’engagement des hommes et des femmes en résistance,

– le rôle des femmes dans l’organisation : portraits de personnalités comme Marie Petellat, Paulette Besson ou encore Marguerite Dunoyer.

Au-delà de la découverte de destins d’exception, le visiteur pourra découvrir des documents originaux.

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize, 73000 Chambéry, France

@ONACVG Savoie