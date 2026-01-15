Femmes et métamorphoses à travers la LSF : table ronde Bibliothèque Saint-Eloi Paris

La bibliothèque vous convie à une table ronde conjuguant la carte blanche à Nikesco « Le super pouvoir des Sourds » et le temps fort Langue française sur le thème « Femmes et métamorphoses ».

Nous évoquerons le pouvoir de métamorphose et de transformation de la Langue des Signes Française en compagnie de nos 3 invité.e.s : Nikesco, Catherine Zlatkovic et Anne-Charlotte Kaczmarek.

Nous verrons comment, à travers l’apprentissage de la LSF, les femmes sourdes prennent le pouvoir et parviennent à devenir libres, militantes, à construire leur propre identité et à s’exprimer au sujet de causes qui leur tiennent à coeur. Elles peuvent ainsi passer de la difficulté à communiquer, à se sentir elles-mêmes, à la possibilité de s’exprimer et de trouver leur voie professionnelle ou personnelle.

Nous aborderons notamment l’expérience de Catherine Zlatkovic et Anne-Charlotte Kaczmarek à propos des concours d’éloquence en Langue des Signes Française.

Catherine Zlatkovic est militante pour les personnes racisées, la communauté sourde pour la reconnaissance de la LSF, et la communauté LGBT : elle se reconnaît dans l’intersectionnalité de ces identités.

Anne-Charlotte Kaczmarek est psychologue

clinicienne et féministe Sourde engagée. Elle aime réfléchir aux normes

sociales, défendre l’accessibilité… et lire des livres bien installée sous un

plaid !

samedi 21 mars, 16h

adultes

sur inscription à partir du 21 février

En présence d’interprètes LSF/FR

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



