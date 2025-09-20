Femmes éthologues : visites au Muséum de Bordeaux – sciences et nature Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux

Femmes éthologues : visites au Muséum de Bordeaux – sciences et nature 20 et 21 septembre Muséum de Bordeaux – sciences et nature Gironde

Réservation conseillée uniquement sur le site du Muséum de Bordeaux, puis sur place dans la limite des disponibilités. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’éthologie, en étudiant les comportements alimentaires et les besoins d’habitat des espèces sauvages, apporte son soutien à la protection des populations animales vulnérables et menacées, pour prévenir leur extinction.

Plusieurs femmes ont œuvré, et œuvrent encore, dans ce domaine. Les connaissez-vous ? Le temps d’une visite commentée, venez découvrir certaines de ces éthologues passionnées, qui ont parfois dû se battre pour faire bouger les codes et l’acceptation des femmes dans les sciences.

Puis poursuivez l’après-midi en visionnant le film dédié aux travaux de Anne Innis Dagg, pionnière dans l’étude des girafes dans les années 1950. Résumé du film : la Canadienne Anne Innis Dagg doit lutter au sein d’un monde académique misogyne pour faire reconnaître son travail. Cette pionnière dans l’étude des girafes dans les années 1950, retrace les étapes du voyage sans précédent qu’elle a effectué en 1956 en Afrique du Sud pour étudier les girafes dans leur milieu naturel. Aujourd’hui âgée de 88 ans, Anne Innis Dagg trouve qu’il existe un contraste surprenant entre le monde des girafes qu’elle a connu autrefois et celui d’aujourd’hui. En explorant à la fois le passé et le présent, le récit de son voyage éprouvant offre un regard intime sur les facteurs qui ont détruit sa carrière et ceux qui lui ont permis d’y revenir.

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 65 30 https://www.museum-bordeaux.fr https://fr-fr.facebook.com/museum.debordeaux;https://www.instagram.com/museumdebordeaux/ Fondé en 1791, le cabinet d'histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections publiques de France.

Il prend d’abord place sur les allées de Tourny, dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie de tableaux, le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des Beaux-Arts et un observatoire. Il a été ouvert au public en 1811.

En 1857, l’hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du jardin public, a été acquis par la municipalité. L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel établissement a alors pris le nom de muséum d’histoire naturelle.

Les collections y sont présentées suivant l’objectif que se sont fixé les scientifiques : décrire, nommer et classer la nature, le vivant comme le monde minéral.

Le muséum agrandi et rénové du XXIe siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature a évolué, d’hier à aujourd’hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre en question nos représentations. Découvrir, s’étonner, s’émerveiller, s’interroger, partager, contribuer sont quelques-uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum vous convie. Piéton : par le jardin public – entrées : place Bardineau / place du Champ de Mars / cours de Verdun / rue d’Aviau / rue de la course / place Longchamps. En tram : tram B arrêt Quinconces / C arrêt jardin public. En bus : 4-5N-15 arrêt jardin public / 6 arrêt rue d’Aviau. En vélo : stations Vcub à proximité. En voiture : parking auditorium / parking Tourny / parking allée de Bristol.

Moment de médiation au Muséum de Bordeaux © Christel Huet