Femmes, femmes, femmes ! – audition, salle C1/10 du Conservatoire, Lille
Femmes, femmes, femmes ! – audition, salle C1/10 du Conservatoire, Lille mercredi 4 mars 2026.
Femmes, femmes, femmes ! – audition Mercredi 4 mars, 18h30 salle C1/10 du Conservatoire Nord
Entrée libre, sous réserve des places disponibles
Par les élèves de la classe de clarinette d’Eric PERRIER et Nathalie LOCKNER
Yvonne DESPORTES, Ceux du village (Les fermiers)
Titouan VANDENDRIESSCHE-POPI, Marceau AGUIRRE ZUBIRI, Rose BISMUTH, Clotilde HOUBART, Jeanne MEILLIEZ
Suzanne JOLY, Air tendre
Lubin BOITEL
Paule MEURICE, Parade pour rire
Paul CLEMENT
Marybel DESSAGNES, Imaginaires…
Suzanne BEAUVILLAIN-RIO, Alice ANDRIEU, Luce BARTHE LAPEYRIGNE, Adèle CROMBET
Denise ROGER, Scintillements
Annaël JAHAN
Carole de CHAMISSO, Farfadet
Léontine PARSY et Jacqueline L’HOSTIES, piano
Denise ROGER, Contours
Naïs POZNANSKI
Augusta HOLMES, Molto lento
Agatha ROMAIRE RODRIGUEZ et Léa GRIETENS, piano
Denise ROGER, Alternance
Joseph PIERARD, Basile MONTET, Luna FOUQUET
Germaine TAILLEFERRE, Arabesque
Laura GUILLEN et Sacha GOUSSEREY, piano
Kaija SAARIAHO, Duft
Louan ZAJDA, Taha BOUZIANI
Cécile CHAMINADE, Danse Créole
Sacha ROUSE, Basile MONTET, Luna FOUQUET, Clémentine HURBAIN
Augusta HOLMES, Fantaisie
Augustin AUSSEMS, clarinette solo, accompagné par l’Ensemble de clarinettes des CHAM
Remerciements à Emmanuelle ABEILLÉ et Jean-François BOYER, enseignants pianistes, pour leur collaboration.
salle C1/10 du Conservatoire 1 rue Colas, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Autour des compositrices