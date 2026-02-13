Femmes, femmes, femmes ! – audition, salle C1/10 du Conservatoire, Lille

Femmes, femmes, femmes ! – audition Mercredi 4 mars, 18h30 salle C1/10 du Conservatoire Nord

Entrée libre, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:00:00+01:00

Par les élèves de la classe de clarinette d’Eric PERRIER et Nathalie LOCKNER

Yvonne DESPORTES, Ceux du village (Les fermiers)

Titouan VANDENDRIESSCHE-POPI, Marceau AGUIRRE ZUBIRI, Rose BISMUTH, Clotilde HOUBART, Jeanne MEILLIEZ

Suzanne JOLY, Air tendre

Lubin BOITEL

Paule MEURICE, Parade pour rire

Paul CLEMENT

Marybel DESSAGNES, Imaginaires…

Suzanne BEAUVILLAIN-RIO, Alice ANDRIEU, Luce BARTHE LAPEYRIGNE, Adèle CROMBET

Denise ROGER, Scintillements

Annaël JAHAN

Carole de CHAMISSO, Farfadet

Léontine PARSY et Jacqueline L’HOSTIES, piano

Denise ROGER, Contours

Naïs POZNANSKI

Augusta HOLMES, Molto lento

Agatha ROMAIRE RODRIGUEZ et Léa GRIETENS, piano

Denise ROGER, Alternance

Joseph PIERARD, Basile MONTET, Luna FOUQUET

Germaine TAILLEFERRE, Arabesque

Laura GUILLEN et Sacha GOUSSEREY, piano

Kaija SAARIAHO, Duft

Louan ZAJDA, Taha BOUZIANI

Cécile CHAMINADE, Danse Créole

Sacha ROUSE, Basile MONTET, Luna FOUQUET, Clémentine HURBAIN

Augusta HOLMES, Fantaisie

Augustin AUSSEMS, clarinette solo, accompagné par l’Ensemble de clarinettes des CHAM

Remerciements à Emmanuelle ABEILLÉ et Jean-François BOYER, enseignants pianistes, pour leur collaboration.

salle C1/10 du Conservatoire 1 rue Colas, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Autour des compositrices