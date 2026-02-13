Femmes, femmes, femmes ! – audition, salle C1/10 du Conservatoire, Lille

Femmes, femmes, femmes ! – audition, salle C1/10 du Conservatoire, Lille mercredi 4 mars 2026.

Femmes, femmes, femmes ! – audition Mercredi 4 mars, 18h30 salle C1/10 du Conservatoire Nord

Entrée libre, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-04T18:30:00+01:00 – 2026-03-04T20:00:00+01:00
Par les élèves de la classe de clarinette d’Eric PERRIER et Nathalie LOCKNER

Yvonne DESPORTES, Ceux du village (Les fermiers)
Titouan VANDENDRIESSCHE-POPI, Marceau AGUIRRE ZUBIRI, Rose BISMUTH, Clotilde HOUBART, Jeanne MEILLIEZ

Suzanne JOLY, Air tendre
Lubin BOITEL

Paule MEURICE, Parade pour rire
Paul CLEMENT

Marybel DESSAGNES, Imaginaires…
Suzanne BEAUVILLAIN-RIO, Alice ANDRIEU, Luce BARTHE LAPEYRIGNE, Adèle CROMBET

Denise ROGER, Scintillements
Annaël JAHAN

Carole de CHAMISSO, Farfadet
Léontine PARSY et Jacqueline L’HOSTIES, piano

Denise ROGER, Contours
Naïs POZNANSKI

Augusta HOLMES, Molto lento
Agatha ROMAIRE RODRIGUEZ et Léa GRIETENS, piano

Denise ROGER, Alternance
Joseph PIERARD, Basile MONTET, Luna FOUQUET

Germaine TAILLEFERRE, Arabesque
Laura GUILLEN et Sacha GOUSSEREY, piano

Kaija SAARIAHO, Duft
Louan ZAJDA, Taha BOUZIANI

Cécile CHAMINADE, Danse Créole
Sacha ROUSE, Basile MONTET, Luna FOUQUET, Clémentine HURBAIN

Augusta HOLMES, Fantaisie
Augustin AUSSEMS, clarinette solo, accompagné par l’Ensemble de clarinettes des CHAM

Remerciements à Emmanuelle ABEILLÉ et Jean-François BOYER, enseignants pianistes, pour leur collaboration.

salle C1/10 du Conservatoire 1 rue Colas, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Autour des compositrices