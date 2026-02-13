Femmes, Femmes, Femmes !, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Femmes, Femmes, Femmes ! Samedi 7 mars, 17h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T17:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:15:00+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:15:00+01:00

Femmes, Femmes, Femmes ! propose un second programme, consacré cette fois à trois compositrices, interprété par les artistes enseignants du Conservatoire et un ensemble d’élèves saxophonistes.

Terra Australis Incognita sera créé grâce à la complicité de Grégory Letombe, Frédéric Basquin et Mireille Méraud, en présence de Katia Beaugeais, sa compositrice.

Katia Beaugeais, saxophoniste et compositrice franco-australienne résidant à Sydney, proposera également une master class de saxophone au Conservatoire le 6 mars 2026, grâce au soutien de notre partenaire Selmer, merci à eux.

Pour en savoir plus : https://www.selmer.fr/blogs/artistes/katia-beaugeais?srsltid=AfmBOoqdO803SRnUu9dhDzj61N9DGBELA69tsTfhMokZPHKm_up_Kzf3

• Louise FARRENC (1804-1875) Nonette

Sandra MAVEL, flûte ; Timothé HASBROUCQ, hautbois ; Eric PERRIER clarinette ; Jean-Louis OLLÉ, basson ; Frédéric HASBROUCQ, cor ; Nicolas DESMALINES, violon ; Tom DUFOUR, alto ; Clémence ISSARTEL, violoncelle ; Adam ABDELHALIM, contrebasse

• Françoise CHOVEAUX (1953-) Sonate opus 107 pour tuba et piano

Gabriel CAPET, tuba ; Mireille CAPET-MERAUD, piano

• Katia BEAUGEAIS (1976-) Terra Australis Incognita, création

Grégory LETOMBE, Frédéric BASQUIN, saxophones ; Mireille CAPET-MERAUD, piano

• Katia BEAUGEAIS (1976-) Last Flight of Saint-Ex

Pour ensemble de saxophones

Coordination Éric Perrier

Samedi 7 mars 2026 à 17h00

Auditorium du Conservatoire, Place du Concert, Lille

Plus d’informations à venir prochainement.

Un programme autour des compositrices !