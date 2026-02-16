Femmes, grossesse et pratiques sportives Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Femmes, grossesse et pratiques sportives

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 08:30:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Cette exposition, réalisée par un groupe d’étudiants en master Management et utilité sociale du sport en transition, explore la place des femmes dans le sport et les défis spécifiques liés à la grossesse, notamment dans le sport de haut niveau. À travers témoignages et évolutions dans le temps, elle met en lumière les réalités vécues par les sportives, les freins encore présents, mais aussi les évolutions et les initiatives favorisant une meilleure inclusion. Une invitation à changer de regard sur la performance, la maternité et l’égalité dans le monde sportif.

Visite guidée de l’exposition mardi 3 mars entre 10h et 12h.

Dans le cadre des Chemins de l’égalité. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Femmes, grossesse et pratiques sportives Le Mans a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72