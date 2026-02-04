Femmes invisibilisées quand l’histoire de la création oublie ses autrices ! Médiathèque Aragon Le Mans
Femmes invisibilisées quand l’histoire de la création oublie ses autrices ! Médiathèque Aragon Le Mans samedi 7 mars 2026.
Femmes invisibilisées quand l’histoire de la création oublie ses autrices !
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Rencontre dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.
Le CIDFF de la Sarthe vous invite à participer à un quiz blind test ludique et interactif autour des femmes invisibilisée dans l’histoire de la création.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
10h Aragon
Adultes .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting as part of Women’s Rights Week.
L’événement Femmes invisibilisées quand l’histoire de la création oublie ses autrices ! Le Mans a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT72