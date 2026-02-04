Femmes invisibilisées quand l’histoire de la création oublie ses autrices ! Médiathèque Aragon Le Mans

Femmes invisibilisées quand l’histoire de la création oublie ses autrices !

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-03-07

Rencontre dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.

Le CIDFF de la Sarthe vous invite à participer à un quiz blind test ludique et interactif autour des femmes invisibilisée dans l’histoire de la création.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

10h Aragon

Adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Meeting as part of Women’s Rights Week.

