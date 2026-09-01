« FEMMES, JE VOUS CHANTE » La Feuillade
vendredi 25 septembre 2026 · La Feuillade
Informations pratiques
La Feuillade
« FEMMES, JE VOUS CHANTE »
La Feuillade Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
De 21h à 22h30. Nathalie Marcillac rend un vibrant hommage à des figures féminines emblématiques aux destins hors du commun. Elle est accompagnée d’un duo piano-violon formé par Catherine Brunet et Chloé Dunn.
De 21h à 22h30 à l’Espace Culturel Henri Froidefond.
Nathalie Marcillac rend un vibrant hommage à des figures féminines emblématiques aux destins hors du commun. Au rythme des mélodies de Céline Dion, Dalida, Lara Fabian, Natasha St-Pier, Véronique Sanson et bien d’autres, se dessine une traversée intime où chaque chanson éclaire une étape, un souvenir, une émotion.
De la force à la fragilité, de la passion à la résilience, ce voyage musical célèbre ces interprètes et la manière dont leurs voix ont inspiré la narratrice.
Elle est accompagnée d’un duo piano-violon formé par Catherine Brunet et Chloé Dunn.
Organisé par Itinérance en Terrassonnais. .
La Feuillade 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 16 36 07
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English : « FEMMES, JE VOUS CHANTE »
From 9:00 p.m. to 10:30 p.m. Nathalie Marcillac pays a heartfelt tribute to iconic women who have led extraordinary lives. She is accompanied by a piano-violin duo featuring Catherine Brunet and Chloé Dunn.
L’événement « FEMMES, JE VOUS CHANTE » La Feuillade a été mis à jour le 2026-09-06 par Vézère Périgord Noir