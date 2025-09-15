FEMMES MÉDECINS Montpellier

FEMMES MÉDECINS

Embarquez pour une conférence dans la célèbre salle des actes de la Faculté de Médecine suivie d’une déambulation d’une trentaine de minutes afin d’en apprendre davantage sur ces femmes qui ont transgressé les normes pour pouvoir soigner au fil des siècles.

Visite en français

La guide remontera le temps jusqu’à l’Antiquité et s’attardera au XIXème siècle sur quelques illustres exemples montpelliérains tels que Agnès McLaren, Glafira Ziegelmann ou encore Pauline Lautaud. Une épopée médicale passionnante faite de femmes aux incroyables destins.

Sur réservation

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ, devant la faculté de Médecine (bâtiment historique), 2 rue de l’Ecole de Médecine.

English :

Join us for a lecture in the famous Salle des actes of the Faculté de Médecine, followed by a 30-minute stroll to learn more about the women who have transgressed the norms to be able to heal over the centuries.

German :

Erfahren Sie mehr über die Frauen, die im Laufe der Jahrhunderte gegen die Normen verstoßen haben, um heilen zu können.

Italiano :

Unisciti a noi per una conferenza nella famosa Salle des actes della Faculté de Médecine, seguita da una passeggiata di 30 minuti per scoprire di più sulle donne che hanno infranto le norme per poter curare le persone nel corso dei secoli.

Espanol :

Acompáñenos a una charla en la famosa Salle des actes de la Faculté de Médecine, seguida de un paseo de 30 minutos para saber más sobre las mujeres que han roto con las normas para poder tratar a la gente a lo largo de los siglos.

