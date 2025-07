Femmes, nous vous aimons Festival d’été Sérénades en Baronnies La Guinguette Beauvoisin

La Guinguette 59 chemin de Pré Chauvin Beauvoisin Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Intitulé Femmes, nous vous aimons , ce récital mettra en lumière les grandes figures féminines de l’opéra, et d œuvres lyriques rares.

La Guinguette 59 chemin de Pré Chauvin Beauvoisin 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 23 18 serenades.baronnies@gmail.com

English :

Entitled « Femmes, nous vous aimons » (« Women, we love you »), this recital highlights the great female figures of opera, and some rare lyrical works.

German :

Unter dem Titel « Femmes, nous vous aimons » (Frauen, wir lieben euch) beleuchtet dieser Liederabend die großen Frauenfiguren der Oper und seltene lyrische Werke.

Italiano :

Intitolato « Femmes, nous vous aimons » (« Donne, vi amiamo »), questo recital metterà in luce le grandi figure femminili dell’opera, oltre a rare opere liriche.

Espanol :

Bajo el título « Femmes, nous vous aimons » (« Mujeres, os queremos »), este recital pondrá de relieve las grandes figuras femeninas de la ópera, así como obras operísticas poco comunes.

