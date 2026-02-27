Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices Domaine Etxezahar Bardos
Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices Domaine Etxezahar Bardos jeudi 5 mars 2026.
Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices
Domaine Etxezahar 356 chemin Etxe zahar Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, une rencontre pour faire émerger les visages et les voix des agricultrices du territoire
18h-18h30 accueil et introduction
18h30 19h15 table ronde animée par le journaliste Yannick Revel, avec notamment Bertrand Gaufryau, directeur du lycée agricole d’Hasparren, Florence Debove, bergère dans les Hautes-Pyrénées, et Audrey Dubuc, agricultrice dans le Gers.
19h30 20h30 projection-débat autour du documentaire Fleurir d’Amanda Meunier qui interroge la reprise de la ferme familiale à partir de sa propre histoire, suivie d’un échange avec la réalisatrice.
20h30 21h30 cantine paysanne
Places limitées, sur inscription. .
Domaine Etxezahar 356 chemin Etxe zahar Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices
L’événement Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices Bardos a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays Basque