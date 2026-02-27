Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices Domaine Etxezahar Bardos

Femmes paysanes, visibiliser les défis des agricultrices

A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, une rencontre pour faire émerger les visages et les voix des agricultrices du territoire

18h-18h30 accueil et introduction

18h30 19h15 table ronde animée par le journaliste Yannick Revel, avec notamment Bertrand Gaufryau, directeur du lycée agricole d’Hasparren, Florence Debove, bergère dans les Hautes-Pyrénées, et Audrey Dubuc, agricultrice dans le Gers.

19h30 20h30 projection-débat autour du documentaire Fleurir d’Amanda Meunier qui interroge la reprise de la ferme familiale à partir de sa propre histoire, suivie d’un échange avec la réalisatrice.

20h30 21h30 cantine paysanne

Places limitées, sur inscription. .

Domaine Etxezahar 356 chemin Etxe zahar Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques

