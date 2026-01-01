Femmes Paysannes | un événement culturel autour de la place des femmes dans le monde agricole Aubigny-la-Ronce
A l’occasion de la Rencontre régionale entre paysannes organisée par Semeurs du Possible à Aubigny-la-Ronce, le Lierre Parapluie organise une soirée culturelle autour de la place des femmes dans le monde agricole.
Au programme
– Ecoute de podcasts chez l’habitant (au départ de la salle des fêtes)
– Moment musical avec la Chorale féministe de la Vallée de l’Ouche.
– Projection de courts-métrages suivi d’une discussion avec des agricultrices de la région.
Infos pratiques:
Lieu Salle des fêtes d’Aubigny-la-Ronce (21340)
Tarif Accès à l’événement sur participation libre et consciente
Buvette et petite restauration sur place!
Une soirée organisée avec le soutien et le partenariat de Semeurs du Possible et de la Mairie d’Aubigny-la-Ronce. .
Salle des Fêtes Aubigny-la-Ronce 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com
