Femmes Paysannes | un événement culturel autour de la place des femmes dans le monde agricole Aubigny-la-Ronce

Femmes Paysannes | un événement culturel autour de la place des femmes dans le monde agricole

Salle des Fêtes Aubigny-la-Ronce Côte-d’Or

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

2026-01-17

A l’occasion de la Rencontre régionale entre paysannes organisée par Semeurs du Possible à Aubigny-la-Ronce, le Lierre Parapluie organise une soirée culturelle autour de la place des femmes dans le monde agricole.

Au programme

– Ecoute de podcasts chez l’habitant (au départ de la salle des fêtes)

– Moment musical avec la Chorale féministe de la Vallée de l’Ouche.

– Projection de courts-métrages suivi d’une discussion avec des agricultrices de la région.

Infos pratiques:

Lieu Salle des fêtes d’Aubigny-la-Ronce (21340)

Tarif Accès à l’événement sur participation libre et consciente

Buvette et petite restauration sur place!

Une soirée organisée avec le soutien et le partenariat de Semeurs du Possible et de la Mairie d’Aubigny-la-Ronce. .

Salle des Fêtes Aubigny-la-Ronce 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com

