Femmes préhistoriques regards d’hier, savoirs d’aujourd’hui Auditorium MA.AT Arcachon

Femmes préhistoriques regards d’hier, savoirs d’aujourd’hui

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

2026-03-09

Et si contrairement à la vision patriarcale de la préhistoire héritée du XIXe siècle, les femmes avaient, elles aussi, peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils, inventé des techniques…

En effet, aucune preuve archéologique ne permet d’affirmer que dans les sociétés préhistoriques certaines activités leur étaient interdites, qu’elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes. S’appuyant sur l’analyse des idées reçues et des dernières découvertes, cette conférence pose les bases d’une autre histoire des femmes préhistoriques qui, comme les hommes, ont contribué à l’évolution humaine. .

English : Femmes préhistoriques regards d’hier, savoirs d’aujourd’hui

