Femmes pyrénéennes Paroles de femmes

Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Par l’Edelweiss Association.

14h exposition et conférence

16h poésie par Nadia Aymard, compagnie Soleils de nuit Femmes poètes (Moyen-Âge XXIème siècle)

16h30 cercle de parole la parole est aux femmes. Les femmes souhaitant intervenir sont invitées à contacter l’Edelweiss Association

17h15 danse Bollywood, représentée par Émérentienne Favréaux et ses élèves

Paiement au chapeau. Réservation conseillée.

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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com

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English :

By the Edelweiss Association.

2pm: exhibition and conference

4pm: poetry by Nadia Aymard, Soleils de nuit company: Women poets (Middle Ages 21st century)

4.30pm: Talking circle: women have the floor. Women wishing to speak are invited to contact the Edelweiss Association

5.15pm: Bollywood dance, performed by Émérentienne Favréaux and her students

Payment by hat. Reservations recommended.

L’événement Femmes pyrénéennes Paroles de femmes Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65