Femmes pyrénéennes Paroles de femmes Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin
Femmes pyrénéennes Paroles de femmes Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin samedi 4 avril 2026.
Femmes pyrénéennes Paroles de femmes
Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Par l’Edelweiss Association.
14h exposition et conférence
16h poésie par Nadia Aymard, compagnie Soleils de nuit Femmes poètes (Moyen-Âge XXIème siècle)
16h30 cercle de parole la parole est aux femmes. Les femmes souhaitant intervenir sont invitées à contacter l’Edelweiss Association
17h15 danse Bollywood, représentée par Émérentienne Favréaux et ses élèves
Paiement au chapeau. Réservation conseillée.
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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com
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English :
By the Edelweiss Association.
2pm: exhibition and conference
4pm: poetry by Nadia Aymard, Soleils de nuit company: Women poets (Middle Ages 21st century)
4.30pm: Talking circle: women have the floor. Women wishing to speak are invited to contact the Edelweiss Association
5.15pm: Bollywood dance, performed by Émérentienne Favréaux and her students
Payment by hat. Reservations recommended.
L’événement Femmes pyrénéennes Paroles de femmes Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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