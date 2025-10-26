Femmes, regards singuliers, voix plurielles Lille

Femmes, regards singuliers, voix plurielles Lille dimanche 26 octobre 2025.

Femmes, regards singuliers, voix plurielles

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26 15:30:00

Date(s) :

2025-10-26

**14h30 GRANDES ET PETITES (programme de 5 courts métrages, 52min)**

À travers cinq courts documentaires singuliers, ce programme propose un voyage délicat entre mémoire, transmission et regards d’enfants. Entre confidences, dessins, magie et réflexions sur le féminin, se dessine un ensemble sensible où se croisent histoires personnelles et questionnements universels. Venez rencontrer Antoinette, Ginette et les autres !

_À partir de 8 ans. En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles._

**16h MARION MOTIN DANSE AVEC LA LOUVE de Anne Cutaia (2021, 57min)**

La trajectoire de la danseuse et chorégraphe Marion Motin est hors du commun. Passionnée de hip hop, cette autodidacte est devenue une artiste convoitée par les plus grands de la pop internationale. Elle signe les chorégraphies de Madonna, Stromae, Christine&The Queens ou Angèle mais aussi celle des comédie musical à succès comme Résiste de France Gall et le Fashion Freak Show de JP Gaultier. Avant d’être un nom, Marion est une signature chorégraphique inimitable. Après avoir beaucoup créé pour les autres, c’est un nouveau défi l’attend. Une création plus personnelle, qu’elle signe en son nom Le Grand Sot. Au fil du compte à rebours de la première de ce spectacle, à travers son quotidien intense et les témoignages de sa famille et des ses collaborateurs, le film cherche à percer le mystère de cette femme puissante, à l’univers créatif foisonnant que l’on surnomme la louve.

_En partenariat avec Heure Exquise ! et le Flow._

**18h ELEKTRO MATHEMATRIX de Bianca Li (2015, 1h20)**

_Elektro Mathematrix_ est une comédie musicale urbaine. Drôle, sensible et sans aucun dialogue, ce film, entièrement chorégraphié, propose une vision positive de la vie quotidienne dans un lycée, celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes et leurs espoirs…

_En partenariat avec Heure Exquise !_

**14h30 GRANDES ET PETITES (programme de 5 courts métrages, 52min)**

À travers cinq courts documentaires singuliers, ce programme propose un voyage délicat entre mémoire, transmission et regards d’enfants. Entre confidences, dessins, magie et réflexions sur le féminin, se dessine un ensemble sensible où se croisent histoires personnelles et questionnements universels. Venez rencontrer Antoinette, Ginette et les autres !

_À partir de 8 ans. En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles._

**16h MARION MOTIN DANSE AVEC LA LOUVE de Anne Cutaia (2021, 57min)**

La trajectoire de la danseuse et chorégraphe Marion Motin est hors du commun. Passionnée de hip hop, cette autodidacte est devenue une artiste convoitée par les plus grands de la pop internationale. Elle signe les chorégraphies de Madonna, Stromae, Christine&The Queens ou Angèle mais aussi celle des comédie musical à succès comme Résiste de France Gall et le Fashion Freak Show de JP Gaultier. Avant d’être un nom, Marion est une signature chorégraphique inimitable. Après avoir beaucoup créé pour les autres, c’est un nouveau défi l’attend. Une création plus personnelle, qu’elle signe en son nom Le Grand Sot. Au fil du compte à rebours de la première de ce spectacle, à travers son quotidien intense et les témoignages de sa famille et des ses collaborateurs, le film cherche à percer le mystère de cette femme puissante, à l’univers créatif foisonnant que l’on surnomme la louve.

_En partenariat avec Heure Exquise ! et le Flow._

**18h ELEKTRO MATHEMATRIX de Bianca Li (2015, 1h20)**

_Elektro Mathematrix_ est une comédie musicale urbaine. Drôle, sensible et sans aucun dialogue, ce film, entièrement chorégraphié, propose une vision positive de la vie quotidienne dans un lycée, celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes et leurs espoirs…

_En partenariat avec Heure Exquise !_ .

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 30 00 contact@lillecinephile.fr

English :

**2:30pm: GRANDES ET PETITES (program of 5 short films, 52min)**

Through five singular short documentaries, this program offers a delicate journey between memory, transmission and children?s views. Between confidences, drawings, magic and reflections on the feminine, a sensitive ensemble takes shape, where personal stories and universal questions intersect. Come and meet Antoinette, Ginette and the others!

ages 8 and up. In partnership with Rencontres Audiovisuelles._

**4pm: MARION MOTIN: DANSE AVEC LA LOUVE by Anne Cutaia (2021, 57min)**

Dancer and choreographer Marion Motin has had an extraordinary career. Passionate about hip hop, this self-taught dancer has become an artist coveted by the biggest names in international pop. She has choreographed shows for Madonna, Stromae, Christine&The Queens and Angèle, as well as hit musicals such as France Gall’s Résiste and JP Gaultier’s Fashion Freak Show. Before being a name, Marion is an inimitable choreographic signature. After having created so much for others, a new challenge awaits her. A more personal creation, which she signs in her own name: Le Grand Sot. Following the countdown to the premiere of this show, through her intense daily life and the testimonies of her family and collaborators, the film seeks to unravel the mystery of this powerful woman, with her abundant creative universe, nicknamed: la louve (the she-wolf).

in partnership with Heure Exquise ! and Flow

**6pm: ELEKTRO MATHEMATRIX by Bianca Li (2015, 1:20)**

_Elektro Mathematrix_ is an urban musical comedy. Funny, sensitive and devoid of dialogue, this fully choreographed film offers a positive view of everyday life in a high school, as funny, creative young people humorously play out their friendships, rivalries, worries and hopes…

in partnership with Heure Exquise !

German :

**14.30 Uhr: GRANDES ET PETITES (Programm aus 5 Kurzfilmen, 52min)**

Anhand von fünf einzigartigen kurzen Dokumentarfilmen bietet dieses Programm eine delikate Reise zwischen Erinnerung, Weitergabe und Kinderblicken. Zwischen vertraulichen Gesprächen, Zeichnungen, Zauberei und Reflexionen über das Weibliche entsteht ein sensibles Ganzes, in dem sich persönliche Geschichten und universelle Fragen kreuzen. Treffen Sie Antoinette, Ginette und die anderen!

_Ab 8 Jahren. In Partnerschaft mit den Rencontres Audiovisuelles._

**16 Uhr: MARION MOTIN: DANSE AVEC LA LOUVE von Anne Cutaia (2021, 57min)**

Der Werdegang der Tänzerin und Choreographin Marion Motin ist außergewöhnlich. Als leidenschaftliche Hip-Hop-Künstlerin ist die Autodidaktin zu einer Künstlerin geworden, die von den größten internationalen Popstars begehrt wird. Sie zeichnet für die Choreografien von Madonna, Stromae, Christine&The Queens oder Angèle verantwortlich, aber auch für die Choreografien von erfolgreichen Musicals wie Résiste von France Gall und Fashion Freak Show von JP Gaultier. Marion ist nicht nur ein Name, sondern auch eine unnachahmliche choreografische Handschrift. Nachdem sie viel für andere kreiert hat, wartet nun eine neue Herausforderung auf sie. Eine persönlichere Kreation, die sie mit ihrem eigenen Namen signiert: Le Grand Sot. Während des Countdowns zur Premiere dieses Stücks, durch ihren intensiven Alltag und die Aussagen ihrer Familie und ihrer Mitarbeiter versucht der Film, das Geheimnis dieser mächtigen Frau mit ihrem überbordenden kreativen Universum zu lüften, die man auch als die Wölfin bezeichnet.

_In Partnerschaft mit Heure Exquise! und Le Flow._

**18 Uhr: ELEKTRO MATHEMATRIX von Bianca Li (2015, 1h20)**

_Elektro Mathematrix_ ist ein urbanes Musical. Witzig, einfühlsam und ganz ohne Dialoge bietet der vollständig choreographierte Film eine positive Vision des Alltagslebens an einer Highschool, von lustigen und kreativen Jugendlichen, die ihre Freundschaften, Rivalitäten, Sorgen und Hoffnungen auf humorvolle Weise ausspielen…

_In Partnerschaft mit Heure Exquise!_

Italiano :

**14.30: GRANDES ET PETITES (programma di 5 cortometraggi, 52min)**

Attraverso cinque brevi documentari unici, questo programma offre un delicato viaggio tra memoria, trasmissione e punti di vista dei bambini. Tra confidenze, disegni, magia e riflessioni sul femminile, prende forma un insieme sensibile in cui si incrociano storie personali e questioni universali. Venite a conoscere Antoinette, Ginette e gli altri!

a partire dagli 8 anni. In collaborazione con Rencontres Audiovisuelles

**Ore 16.00: MARION MOTIN: DANSE AVEC LA LOUVE di Anne Cutaia (2021, 57min)**

La ballerina e coreografa Marion Motin ha avuto una carriera straordinaria. Appassionata di hip hop, questa ballerina autodidatta è diventata un’artista ambita dai più grandi nomi del pop internazionale. Ha coreografato per Madonna, Stromae, Christine&The Queens e Angèle, oltre che per musical di successo come Résiste di France Gall e Fashion Freak Show di JP Gaultier. Prima di essere un nome, Marion è una firma coreografica inimitabile. Dopo aver creato molto per altri, una nuova sfida la attende. Una creazione più personale, che firma a suo nome: Le Grand Sot. Seguendo il conto alla rovescia per la prima di questo spettacolo, attraverso la sua intensa vita quotidiana e le testimonianze dei suoi familiari e collaboratori, il film cerca di svelare il mistero di questa donna potente, con il suo abbondante universo creativo, soprannominata: la lupa.

in collaborazione con Heure Exquise ! e Flow

**Ore 18.00: ELEKTRO MATHEMATRIX di Bianca Li (2015, 1h20)**

_Elektro Mathematrix_ è una commedia musicale urbana. Divertente, sensibile e privo di dialoghi, questo film completamente coreografato offre una visione positiva della vita quotidiana in una scuola superiore, quella di giovani divertenti e creativi, che mettono in scena le loro amicizie, rivalità, preoccupazioni e speranze con umorismo…

in collaborazione con Heure Exquise!

Espanol :

**14.30 h: GRANDES ET PETITES (programa de 5 cortometrajes, 52 min)**

A través de cinco cortometrajes documentales únicos, este programa propone un delicado viaje entre la memoria, la transmisión y la mirada de los niños. Entre confidencias, dibujos, magia y reflexiones sobre lo femenino, toma forma un conjunto sensible donde se cruzan historias personales y cuestiones universales. Venga a conocer a Antoinette, Ginette y las demás

a partir de 8 años. En colaboración con Rencontres Audiovisuelles _

**16.00 h: MARION MOTIN: DANSE AVEC LA LOUVE, de Anne Cutaia (2021, 57 min)**

La bailarina y coreógrafa Marion Motin ha desarrollado una carrera extraordinaria. Apasionada del hip hop, esta bailarina autodidacta se ha convertido en una artista codiciada por los grandes nombres del pop internacional. Ha coreografiado para Madonna, Stromae, Christine&The Queens y Angèle, así como para musicales de éxito como Résiste, de France Gall, y Fashion Freak Show, de JP Gaultier. Antes que un nombre, Marion es una firma coreográfica inimitable. Después de haber creado mucho para otros, le espera un nuevo reto. Una creación más personal, que firma con su propio nombre: Le Grand Sot. Siguiendo la cuenta atrás hasta el estreno de este espectáculo, a través de su intensa vida cotidiana y de los testimonios de su familia y colaboradores, la película pretende desentrañar el misterio de esta mujer poderosa, con su abundante universo creativo, apodada: la loba.

en colaboración con Heure Exquise y Flow

**18.00 h: ELEKTRO MATHEMATRIX de Bianca Li (2015, 1h20)**

_Elektro Mathematrix_ es una comedia musical urbana. Divertida, sensible y desprovista de cualquier diálogo, esta película totalmente coreografiada ofrece una visión positiva de la vida cotidiana en un instituto, la de unos jóvenes divertidos y creativos, que interpretan con humor sus amistades, rivalidades, preocupaciones y esperanzas….

en colaboración con Heure Exquise

L’événement Femmes, regards singuliers, voix plurielles Lille a été mis à jour le 2025-09-23 par Hauts-de-France Tourisme