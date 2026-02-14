Femmes scientifiques à travers le monde, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Femmes scientifiques à travers le monde 17 – 21 février Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Cette exposition présente en huit portraits des femmes du monde entier qui ont joué un rôle majeur dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

A travers ces affiches, toutes réalisées par des illustratrices, l’exposition « Femmes scientifiques à travers le monde » sensibilise à l’effet Mathilda en mettant en lumière un panel de découvertes oubliées des femmes scientifiques. Théorisé au début des années 80 par Margaret Rossiter, l’effet Mathilda est la minimisation – voire le déni – de la contribution des femmes à la recherche scientifique.

Les affiches ont été réalisées par des illustratrices d’Amérique du Sud, d’Afrique, du Moyen-Orient et de Chine.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux

