Femmes, sœurs et merveilles Médiathèque de Campbon Campbon

Femmes, sœurs et merveilles

Médiathèque de Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Tant de métamorphoses et de révolutions intimes dans nos modes de vies depuis sept, huit, neuf décennies, ne pouvaient qu’inviter les contes merveilleux à rencontrer ces histoires de vies !

Dix-sept femmes et un homme résidant en maisons de retraite au pays de Pontchâteau, Saint-Gildas de Bois et Missillac, se sont confiés à des femmes et à des hommes réunis pour collecter leurs souvenirs avec moi, Anne, la conteuse à qui la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique a proposé ce travail de collectage et de création à partir de leurs histoires de vies…

En se racontant, ces résidents de maisons de retaite ont ouvert la porte d’un monde oublié, un monde où les guérisseuses côtoient les jeteuses de sorts, où les vaches ne sont pas toujours bien gardées, où les bals s’organisent dans les prés au chant de l’accordéon, où le tueur de cochon est le grand maître de cérémonie, où la cinquième fille a le don de couper le feu, où il n’est pas rare que les familles vibrent d’une dizaine d’enfants…

Animation avec Anne Tessier, proposée par les Médiathèques Estuaire et Sillon dans le cadre des Nuits de la lecture.

Public ado-adulte (à partir de 10 ans). Sur inscription. .

Médiathèque de Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

