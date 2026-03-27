Femmes Vélo Liberté – Soirée de clôture Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 20:00 – 22:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Soirée animée avec la chorale féministe Les Ré-enchanteuses.Suivie d’un DJ set par DJ Mym’s Cette soirée est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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