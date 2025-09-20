Femmes, Voix et Héritages : la valorisation de la femme mahoraise à travers le débaa Ancien plateau d’Acoua Acoua
Femmes, Voix et Héritages : la valorisation de la femme mahoraise à travers le débaa Ancien plateau d’Acoua Acoua samedi 20 septembre 2025.
Femmes, Voix et Héritages : la valorisation de la femme mahoraise à travers le débaa Samedi 20 septembre, 09h00 Ancien plateau d’Acoua Mayotte
Sans condition
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Présentation de l’association
L’association Mabanati Antoinya, basée à Acoua, vise à lutter contre l’oisiveté des jeunes à travers des actions culturelles, artistiques et éducatives. Forte de plus de 200 membres, en majorité des femmes de tous âges, elle défend le patrimoine vivant de Mayotte, notamment le débaa, art spirituel chanté et chorégraphié.
Contexte et justification
Le débaa est un art soufi chanté et mimé par les femmes, mêlant poésie, spiritualité, gestuelle et rituels esthétiques féminins : tenues, coiffures, maquillage, pose du henné. Cette tradition, transmise de génération en génération, est un symbole de beauté, d’éducation, et de cohésion sociale.
Aujourd’hui, l’association souhaite transmettre cette richesse culturelle à la jeunesse mahoraise dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, à travers des ateliers immersifs, un spectacle vivant, un espace documentaire et une communication digitale dynamique.
Objectifs du projet
• Transmettre aux jeunes générations les valeurs culturelles, esthétiques et spirituelles du débaa
• Revaloriser la femme mahoraise comme actrice du patrimoine
• Sensibiliser à la beauté féminine traditionnelle comme expression culturelle
• Offrir une expérience inclusive et gratuite autour du chant, du soin et du corps
• Créer du contenu numérique pour assurer une large diffusion, notamment auprès des jeunes
Programme du samedi 20 septembre 2025 – Acoua
Matinée (09h00 – 12h00)
09h00 – 10h00 : Ouverture protocolaire
Accueil des autorités et partenaires
Animation musicale : Shama de Debaa
Allocutions officielles et présentation du programme
Ouverture des expositions et stands au public
10h00 – 11h30 : Présentation des ateliers et stands
Fabrication et exposition d’instruments traditionnels
Vannerie, poterie, broderie, décoration artisanale
Jeux traditionnels et ateliers participatifs
Peinture, tressage, soins traditionnels, henné
11h30 – 12h00 : Prestation Mlelezi
Danse et percussions par les enfants (HCA et Loubajunior)
Après-midi (13h00 – 17h00)
13h00 – 15h00 : Ateliers participatifs et visites libres
Fabrication d’instruments, poterie, vannerie, peinture, jeux traditionnels
Initiation musicale et démonstrations en continu
15h00 – 15h30 : Démonstration Debaa et percussions
15h30 – 16h00 : Restitution festive des enfants
Mlelezi et danses traditionnelles
16h00 – 16h30 : Temps festif collectif
Présentations musicales et danses par les associations
Présentation de la mariée mahoraise traditionnelle
Jeux traditionnels en plein air
16h30 – 17h00 : Clôture officielle
Animation musicale
Remerciements et restitution des temps forts
Ancien plateau d’Acoua Acoua Acoua 97630 Mayotte Mayotte
Présentation de l’association
Moinaydi