Femmes, Voix et Héritages : la valorisation de la femme mahoraise à travers le débaa Ancien plateau d’Acoua Acoua

Femmes, Voix et Héritages : la valorisation de la femme mahoraise à travers le débaa Samedi 20 septembre, 09h00 Ancien plateau d'Acoua Mayotte

Présentation de l’association

L’association Mabanati Antoinya, basée à Acoua, vise à lutter contre l’oisiveté des jeunes à travers des actions culturelles, artistiques et éducatives. Forte de plus de 200 membres, en majorité des femmes de tous âges, elle défend le patrimoine vivant de Mayotte, notamment le débaa, art spirituel chanté et chorégraphié.

Contexte et justification

Le débaa est un art soufi chanté et mimé par les femmes, mêlant poésie, spiritualité, gestuelle et rituels esthétiques féminins : tenues, coiffures, maquillage, pose du henné. Cette tradition, transmise de génération en génération, est un symbole de beauté, d’éducation, et de cohésion sociale.

Aujourd’hui, l’association souhaite transmettre cette richesse culturelle à la jeunesse mahoraise dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, à travers des ateliers immersifs, un spectacle vivant, un espace documentaire et une communication digitale dynamique.

Objectifs du projet

• Transmettre aux jeunes générations les valeurs culturelles, esthétiques et spirituelles du débaa

• Revaloriser la femme mahoraise comme actrice du patrimoine

• Sensibiliser à la beauté féminine traditionnelle comme expression culturelle

• Offrir une expérience inclusive et gratuite autour du chant, du soin et du corps

• Créer du contenu numérique pour assurer une large diffusion, notamment auprès des jeunes

Programme du samedi 20 septembre 2025 – Acoua

Matinée (09h00 – 12h00)

09h00 – 10h00 : Ouverture protocolaire

Accueil des autorités et partenaires

Animation musicale : Shama de Debaa

Allocutions officielles et présentation du programme

Ouverture des expositions et stands au public

10h00 – 11h30 : Présentation des ateliers et stands

Fabrication et exposition d’instruments traditionnels

Vannerie, poterie, broderie, décoration artisanale

Jeux traditionnels et ateliers participatifs

Peinture, tressage, soins traditionnels, henné

11h30 – 12h00 : Prestation Mlelezi

Danse et percussions par les enfants (HCA et Loubajunior)

Après-midi (13h00 – 17h00)

13h00 – 15h00 : Ateliers participatifs et visites libres

Fabrication d’instruments, poterie, vannerie, peinture, jeux traditionnels

Initiation musicale et démonstrations en continu

15h00 – 15h30 : Démonstration Debaa et percussions

15h30 – 16h00 : Restitution festive des enfants

Mlelezi et danses traditionnelles

16h00 – 16h30 : Temps festif collectif

Présentations musicales et danses par les associations

Présentation de la mariée mahoraise traditionnelle

Jeux traditionnels en plein air

16h30 – 17h00 : Clôture officielle

Animation musicale

Remerciements et restitution des temps forts

Ancien plateau d'Acoua Acoua Mayotte

