Femti Fem et Martin Coudroy Musée de Bretagne Rennes Mercredi 1 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Femti Fem invite Martin Coudroy pour un concert exceptionnel autour des musiques traditionnelles venues du nord de l’Europe.

Mêlant les cinquante-cinq (« femti fem » en suédois) cordes de ce quatuor atypique

aux cinquante-cinq boutons de l’accordéon de Martin Coudroy, ces artistes vous plongent dans la culture nordique à travers des compositions et arrangements d’airs traditionnels, tantôt proches des esthétiques baroques et classiques, tantôt ancrés dans la tradition des danses nordiques.

Dans le cadre du Grand Soufflet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T13:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine