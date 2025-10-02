FEMTI FEM MARTIN COUDROY – L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU Montfort Sur Meu

FEMTI FEM MARTIN COUDROY Début : 2025-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

1ère partie : EMPB ensemble à cordes 15-20 élèvesFemti Fem invite Martin Coudroy pour un concert exceptionnel autour des musiques traditionnelles venues du nord de l’Europe. Mêlant les cinquante-cinq (« femtiofem » en suédois) cordes de ce quatuor atypique aux cinquante-cinq boutons de l’accordéon de Martin Coudroy, ces artistes vous plongeront dans la culture nordique à travers des compositions et arrangements d’airs traditionnels, tantôt proches des esthétiques baroques et classiques, tantôt ancrés dans la tradition des danses nordiques.

L’AVANT-SCENE – MONTFORT SUR MEU 2 Boulevard Villebois-Mareuil 35160 Montfort Sur Meu 35