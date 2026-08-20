Fenêtre d’artistes Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte

Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupeLes médiations artistiques donnent la possibilité aux personnes de s’exprimer, d’imaginer et d’être ensemble. Les œuvres présentées ont été crées par le collectif participant au centre d’activités, et offrent à la fois un regard, une ouverture et une invitation à découvrir un monde intérieur.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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