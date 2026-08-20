Fenêtre d’artistes Médiathèque Floresca Guépin Nantes
dimanche 6 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Adulte
Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupeLes médiations artistiques donnent la possibilité aux personnes de s’exprimer, d’imaginer et d’être ensemble. Les œuvres présentées ont été crées par le collectif participant au centre d’activités, et offrent à la fois un regard, une ouverture et une invitation à découvrir un monde intérieur.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
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