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Fenêtre d’artistes Médiathèque Floresca Guépin Nantes

dimanche 6 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Fenêtre d’artistes Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Adulte 

Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupeLes médiations artistiques donnent la possibilité aux personnes de s’exprimer, d’imaginer et d’être ensemble. Les œuvres présentées ont été crées par le collectif participant au centre d’activités, et offrent à la fois un regard, une ouverture et une invitation à découvrir un monde intérieur.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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