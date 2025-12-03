Fenêtre de l’Avent appât de Louves Uffholtz
Fenêtre de l’Avent appât de Louves Uffholtz mercredi 3 décembre 2025.
Fenêtre de l’Avent appât de Louves
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03 19:00:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Appât de Louves, quatre musiciennes poétiques, entraînent le public à chanter et danser.
Quatre musiciennes, Appât de Louves, invitent à chanter et danser. Sandra et Stéphanie composent en français ou espagnol, Pauline et Agnès font vibrer accords et percussions. Une énergie musicale féminine captivante et poétique pour tous. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
Appât de Louves, four poetic musicians, get the audience singing and dancing.
German :
Appât de Louves, vier poetische Musikerinnen, verführen das Publikum zum Singen und Tanzen.
Italiano :
Gli Appât de Louves, quattro musicisti poetici, guidano il pubblico in canti e balli.
Espanol :
Appât de Louves, cuatro músicos poéticos, conducen al público en canciones y bailes.
L’événement Fenêtre de l’Avent appât de Louves Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay