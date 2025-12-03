Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fenêtre de l’Avent appât de Louves Uffholtz

Fenêtre de l’Avent appât de Louves Uffholtz mercredi 3 décembre 2025.

Fenêtre de l’Avent appât de Louves

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03 19:00:00
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Appât de Louves, quatre musiciennes poétiques, entraînent le public à chanter et danser.
Quatre musiciennes, Appât de Louves, invitent à chanter et danser. Sandra et Stéphanie composent en français ou espagnol, Pauline et Agnès font vibrer accords et percussions. Une énergie musicale féminine captivante et poétique pour tous.   .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46  foyer.erasme@gmail.com

English :

Appât de Louves, four poetic musicians, get the audience singing and dancing.

German :

Appât de Louves, vier poetische Musikerinnen, verführen das Publikum zum Singen und Tanzen.

Italiano :

Gli Appât de Louves, quattro musicisti poetici, guidano il pubblico in canti e balli.

Espanol :

Appât de Louves, cuatro músicos poéticos, conducen al público en canciones y bailes.

L’événement Fenêtre de l’Avent appât de Louves Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay