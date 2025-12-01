Fenêtre de l’Avent Barzingault Trio Uffholtz

Fenêtre de l’Avent Barzingault Trio

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Après plus de 20 ans et 1800 concerts, Barzingault Trio revient pour enchanter le public avec ses chansons françaises pleines d’humour et d’émotion. Sa philosophie reste intacte peu importe le lieu, l’important est que le spectacle existe ! Un moment musical à partager en famille ou entre amis. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Barzingault Trio, 20 years on stage and 1,800 concerts under their belts, are back to enchant audiences with their humorous, passionate French songs.

German :

Barzingault Trio, 20 Jahre auf der Bühne und 1800 Konzerte, kehrt mit seinen humorvollen und leidenschaftlichen französischen Chansons zurück, um das Publikum zu begeistern.

Italiano :

Il Trio Barzingault, con 20 anni di carriera e 1.800 concerti all’attivo, torna a deliziare il pubblico con le sue canzoni francesi umoristiche e appassionate.

Espanol :

El trío Barzingault, con 20 años sobre los escenarios y 1.800 conciertos a sus espaldas, vuelve para deleitar al público con sus canciones francesas llenas de humor y pasión.

