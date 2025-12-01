Fenêtre de l’Avent bienvenue à Noël Uffholtz

Fenêtre de l’Avent bienvenue à Noël

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Chants, contes et traditions pour un Noël chaleureux avec la Cie Le Vent en Poupe. Un spectacle joyeux et participatif.

La Cie Le Vent en Poupe réunit chants, contes et traditions pour célébrer Noël. Loïc Boigeol et Virginie Schelcher partagent souvenirs et musiques, invitant le public à chanter et interagir. Un spectacle tendre, joyeux et fédérateur, empreint de partage et de fraternité. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Carols, tales and traditions for a warm Christmas with Cie Le Vent en Poupe. A joyful, participatory show.

German :

Lieder, Märchen und Traditionen für ein gemütliches Weihnachtsfest mit der Cie Le Vent en Poupe. Ein fröhliches Spektakel zum Mitmachen.

Italiano :

Canti, racconti e tradizioni per un caldo Natale con la Cie Le Vent en Poupe. Uno spettacolo gioioso e partecipativo.

Espanol :

Villancicos, cuentos y tradiciones para una cálida Navidad con la Cie Le Vent en Poupe. Un espectáculo alegre y participativo.

