Fenêtre de l’Avent chansons et anecdotes

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 21:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Tex’o et Jérémy BARES offrent un duo musical dynamique et drôle, mêlant anecdotes et chansons pleines d’émotion.

Tex’o, accompagné de Jérémy BARES (banjo, guitare), mélange humour, anecdotes et chansons originales. Ses instruments (guitare, harmonica, accordéon) donnent à chaque titre une couleur unique, pour un duo vivant et énergique à partager avec tous. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Tex?o and Jérémy BARES offer a dynamic and funny musical duo, mixing anecdotes and emotional songs.

German :

Tex?o und Jérémy BARES bieten ein dynamisches und lustiges musikalisches Duo, das Anekdoten und emotionale Lieder miteinander verbindet.

Italiano :

Tex?o e Jérémy BARES offrono un duetto musicale dinamico e divertente, mescolando aneddoti e canzoni emozionanti.

Espanol :

Tex?o y Jérémy BARES ofrecen un dúo musical dinámico y divertido, mezclando anécdotas y canciones emotivas.

L’événement Fenêtre de l’Avent chansons et anecdotes Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay